В Днепре мужчина заправил внедорожник Range Rover на крупную сумму и уехал, не расплатившись. В городе был объявлен план-перехват, водителя нашли и в наручниках доставили в отделение полиции, сообщает "Днепр оперативный".

Автомобиль заехал на АЗС, расположенную на Донецком шоссе, 91А. Водитель внедорожника представился сотрудником СБУ, затем заправился на 1800 гривен и уехал в сторону жилмассива Ломовский, не расплатившись. Сотрудники заправки обратились в полицию, которые начали поиск скрывшегося автомобиля.

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Когда патрульные разыскали и остановили скрывшийся Range Rover, водитель вел себя агрессивно, он вышел из машины и начал кричать, что не знает, о чем идет речь. Далее мужчина вышел на проезжую часть и стоял там, не реагируя на замечания полицейских. Затем он вернулся и пытался сесть обратно за руль и уехать - патрульным пришлось применить физическое воздействие и надеть на агрессивного водителя наручники.

В ходе обыска в авто был обнаружен предмет, похожий на нож, а также специальное громкоговорящее устройство и спец сигналы синего и красного цвета, находившиеся в решетке радиатора, а пульт управления от него находился на панели с правой стороны от водителя.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. 29-летнего водителя автомобиля и его 26-летнюю пассажирку, которая находилась с ним в салоне автомобиля, доставили в отделение полиции. В отношении мужчины также были составлены админматериалы за невыполнение законных требований работника полиции.

Ранее сообщалось, что по улицам Киева разъезжает внедорожник стоимостью 25 миллионов.

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