У Геннадия Кернеса, которого 23 декабря, похоронили в Харькове, есть 11-летняя дочь. Она проживает вместе со своей мамой в Великобритании. Об этом изданию "Страна" рассказал друг политика, бизнесмен Павел Фукс.

Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она очень на него похожа - просто копия. И внешне и по характеру.

О дочери ни разу не упоминал ни сам Кернес, ни его окружение, ни СМИ. Кто мать девочки - неизвестно.

По официальным данным, у мэра Харькова есть три сына:

38-летний Кирилл Кернес - от Оксаны Василенко;

32-летний Даниил Привалов - от Галины Приваловой;

26-летний Родион Гайсинский - сын его последней супруги Оксаны Гайсинской.

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Напомним, что 28 апреля 2014 года Кернес получил огнестрельное ранение во время пробежки. В результате покушения у него были повреждены позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и другие органы. Он оказался прикован к инвалидному креслу.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения коронавируса. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе (искусственное выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.). Позднее в горсовете Харькова подтвердили эту информацию.

17 декабря Геннадий Кернес умер в Германии в возрасте 61 года. Временно исполнять обязанности мэра Харькова будет Юрий Терехов.

Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о назначении выборов не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий городского головы.