В четверг, 24 декабря, в ходе брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил необходимость диалога с Россией. Украина хочет принципа мирного сосуществования.

По его словам, такой принцип будет лишь в интересах Украины.

Я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с Россией - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас война - это факт. Мы должны прекратить войну и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что позиция России относительно Украины не изменится. Наша цель - это выход на мирное сосуществование.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с расширением Россией перечня лиц, которые подпадают под персональные санкции, и в отношении которых российское правительство вводит "специальные экономические меры".

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма. Также мы писали о том, что Кулеба назвал 5 приоритетов Крымской платформы.

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