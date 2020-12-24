Втрат немає - повідомили у штабі

До подій на східному фронті... В районі населеного пункту Красногорівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець. Йому надано медичну допомогу та оперативно доставлено до шпиталю.

Загалом за добу зафіксовано три ворожих обстріли. Неподалік Водяного, Авдіївки та Талаківки російські найманці вели неприцільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь українські захисники не стріляли, втрат немає - повідомили у штабі.