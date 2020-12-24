Біля Красногорівки підірвався український військовослужбовець [ Редактировать ]
До подій на східному фронті... В районі населеного пункту Красногорівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець. Йому надано медичну допомогу та оперативно доставлено до шпиталю.
Загалом за добу зафіксовано три ворожих обстріли. Неподалік Водяного, Авдіївки та Талаківки російські найманці вели неприцільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У відповідь українські захисники не стріляли, втрат немає - повідомили у штабі.
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