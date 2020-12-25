Спасатели перешли на чрезвычайный режим работы: что произошло [ Редактировать ]
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим работы в связи с празднованием Рождества на территории Украины.
В каждом регионе был ужесточен мониторинг пожарной безопасности и меры предосторожности на опасных объектах государственного значения и проводят профилактику с населением.
Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей.
Ранее мы писали, что украинцев предупредили о чрезвычайной штормовой опасности. В стране был введен желтый (первый) уровень безопасности.
Кроме того, из-за возникновения пожаров в Луганской области ГСЧС подозревают в халатности. Бездействие чиновников привело к масштабным уничтожениям домов и жертвам.
К тому же, спасатели предупредили украинцев о "желтом" уровне опасности. В западных областях будет туманно - видимость 200-500 м и усиление ледовых явлений на Днепровских водохранилищах, спасатели призвали украинцев быть внимательными на дорогах.
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