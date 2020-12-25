В Николаеве неизвестные захватили предприятие на территории нефтебазы (фото) [ Редактировать ]
В Ингульском районе Николаева, 25 декабря, группа неизвестных захватила частное предприятие на территории нефтебазы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в Facebook.
Стоит отметить, что захват произошел в 9 утра, о событии сообщил сам представитель фирмы.
Как сообщили правоохранители, предварительно установлено, что требования сторон носят гражданско-правовой характер,но полиция выясняет все пока обстоятельства.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, Управление полиции охраны, которые держат ситуацию под контролем. Предварительно установлено, что требования сторон носят гражданско-правовой характер, однако, полиция выясняет все обстоятельства
Стоит отметить, что на данный момент проводятся необходимые следственные действия, проверяется законность предоставленных сторонами документов.
Информация по факту внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений по статье о противодействии законной хозяйственной деятельности (ч.1 ст.206 УК Украины).
Как ранее сообщалось, на Донбассе захватили украинского военного. Во время захвата он якобы был в нетрезвом состоянии. В частности, представители боевиков отмечают, что захватили якобы уроженца Ривненской области Александра Пупко, который служит в 14 отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он попал в плен возле оккупированного Славяносербска.
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