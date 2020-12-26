Аппарат "Хаябуса-2" доставил на Землю груз с расстояния в 300 миллионов километров Источник: wikipedia.org

В этом месяце японский космический аппарат "Хаябуса-2" доставил на землю "космическую посылку" с астероида Рюгу, которая приземлилась в австралийской пустыне.

Получив свой ценную доставку, которая преодолела путь в 300 миллионов километров, ученые из Японии приступили к изучению содержимого капсулы. Находка удивила исследователей.

Выяснилось, что помимо черного песка и газа внутри капсулы был обнаружен гравий – об этом заявили на онлайн-конференции представители Японского космического агентства JAXA.

Гравий в капсуле с астероида Рюгу / Фото: JAXA

Более того, собранный гравий был очень крупным и достигал размера более сантиметра. По словам главы исследовательской группы JAXA Усуи Томохиро, такой большой собранный объем породы является настоящей удачей для научного мира.

Сейчас идет активное изучение состава породы астероида, который поможет человечеству открыть загадку существования и формирования Солнечной системы, ведь астероид существует с тех времен, когда на Земля только зарождалась и была мало похожей на планету.

Больше интересных открытий ученые обещают предоставить в течение следующих 6 месяцев.

Напомним, что зонд "Хаябуса-2" запустили с космодрома в Японии в 2014 году, чтобы собрать пробы с астероида Рюгу, расположенном в 300 миллионах километрах от Земли.

Рюгу представляет собой астероид класса С, которые могут содержать элементы первобытного состояния Солнечной системы, чем особенно ценны для научного сообщества.

Зонд прибыл к астероиду в 2018 году. Исследование продлилось полтора года, а сама миссия заняла 2182 дня. Лишь 6 декабря ценный груз с астероида был доставлен аппаратом на Землю.

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