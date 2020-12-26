Пандемия коронавируса не станет последней для человечества, поэтому странам нужно укреплять системы здравоохранения.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

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По его словам, пандемия COVID-19 показала неготовность систем здравоохранения к такой проблеме, о чем говорилось в различных отчетах в предыдущие годы. Теперь, чтобы избежать такой же ситуации, необходимо хорошо укрепить здравоохранение в каждой стране.

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней, и что эпидемии являются жизненной реальностью. Странам необходимо строить мощные системы здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации", - отметил Гебреисус.

К слову, на сегодня в мире зафиксировано уже более 80 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Минздрав определил опаснейшее место заражения коронавирусом. Также мы писали, как отличить коронавирус от гриппа.

Podrobnosti.ua также сообщали о том, что новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах. Так, в испанском Мадриде заражение новым штаммом подтвердилось у четырех человек, образцы еще трех человек проверяются.

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