По меньшей мере 37 человек погибли в воскресенье, 27 декабря, на западе Камеруна (Африка) в аварии с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Автобус, в котором находились более 60 человек, направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан.

Столкновение с грузовиком произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге в деревне Немале.

В результате ДТП погибли 37 человек, еще 18 получили серьезные ранения.

"Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников", - заявил представитель местной администрации Абсалом Мононо Волоа.

Согласно предварительным выводам полиции, ДТП произошло из-за ошибочного маневра водителя автобуса.

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