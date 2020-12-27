В ДТП с участием автобуса погибли 37 человек [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
По меньшей мере 37 человек погибли в воскресенье, 27 декабря, на западе Камеруна (Африка) в аварии с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Автобус, в котором находились более 60 человек, направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан.
Столкновение с грузовиком произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге в деревне Немале.
В результате ДТП погибли 37 человек, еще 18 получили серьезные ранения.
"Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников", - заявил представитель местной администрации Абсалом Мононо Волоа.
Согласно предварительным выводам полиции, ДТП произошло из-за ошибочного маневра водителя автобуса.
Как сообщали "Подробности", в ночь на воскресенье под Киевом произошло жуткое ДТП. Автомобиль Honda Pilot на развороте в сторону Киева получил боковой удар от Volvo XC90. Пассажиров японской машины буквально выбросило из салона.
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