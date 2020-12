"Лучшим игроком века" стал нападающий туринского "Ювентуса" и капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, он получил награду на Globe Soccer Awards – ежегодной торжественной церемонии, которую организовывают Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA). Об этом сообщается в Twitter Globe Soccer Awards.

Стоит отметить, что 37-летний капитан сборной Португалии признан лучшим в период с 2001 по 2020 года.

📸 Captured moments at tonight's Special Edition of the Dubai Globe Soccer Awards 🤩 pic.twitter.com/PBu2uE3LKg

Также в борьбе за этот титул Роналду опередил аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" и Рональдиньо, который с 2003 по 2008 года блистал за "Барселону".

Напомним, что Криштиану Роналду является чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019).

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been named Player of the Century 2001-2020 at the @Globe_Soccer Awards. pic.twitter.com/eR3HOUHmXp