"Лучшим игроком века" стал нападающий туринского "Ювентуса" и капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, он получил награду на Globe Soccer Awards – ежегодной торжественной церемонии, которую организовывают Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA). Об этом сообщается в Twitter Globe Soccer Awards.

Стоит отметить, что 37-летний капитан сборной Португалии признан лучшим в период с 2001 по 2020 года.

📸 Captured moments at tonight's Special Edition of the Dubai Globe Soccer Awards 🤩 pic.twitter.com/PBu2uE3LKg — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Также в борьбе за этот титул Роналду опередил аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" и Рональдиньо, который с 2003 по 2008 года блистал за "Барселону".

🎥#Video | El futbolista portugués @Cristiano Ronaldo es reconocido como el mejor jugador del siglo XXI en los 'Globe Soccer Awards', edición especial que se llevó a cabo este domingo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.#RedMásNoticias #Deportes [Video: @Globe_Soccer] pic.twitter.com/ePKKDn95MF — red+ noticias (@RedMasNoticias) December 27, 2020

Напомним, что Криштиану Роналду является чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019).

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been named Player of the Century 2001-2020 at the @Globe_Soccer Awards. pic.twitter.com/eR3HOUHmXp — Squawka News (@SquawkaNews) December 27, 2020

В активе Роналду множество личных рекордов, в частности лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и сборной Португалии.

Как ранее сообщалось, форвард сборной Украины и английского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко сменит клуб и перейдет в ливерпульский "Эвертон". Переход 31-летнего игрока из состава "молотобойцев" в другой клуб может произойти во время открытого трансферного окна в январе 2021 года.

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Напомним, ранее украинский теннисист Георгий Кравченко, занимающий 606-е место в рейтинге ATP, победил британца Билли Харриса (803-е место в рейтинге) в финале турнира ITF М15 в турецкой Анталье.

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