Посол США в Росії відмовився вакцинуватися "Спутник V" [ Редактировать ]
Масова вакцинація в ЄС стартувала напередодні. Перші щеплення зробили в Німеччині, Франції, Австрії, Італії, Іспанії та ще низці європейських країн. Натомість посол США в Росії, де також проводять імунізацію, відмовився вакцинуватися проти COVID-19 російським препаратом "Спутник-V".
Про це повідомили в прес-службі американської дипмісії. Джон Салліван заявив - не хотів би витрачати сироватку, призначену для громадян Росії.
І нагадав, що Сполучені Штати вже мають дві схвалені вакцини, які активно використовують в боротьбі проти коронавірусу.
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