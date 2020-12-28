Незвичайний делікатес у звичайній забігайлівці. Ресторан швидкого харчування в колумбійській Боготі пропонує клієнтам золотий гамбургер.

Серед інгредієнтів котлета з м'яса елітних корів, а згори сендвіч вкривають тонкими шматочками 24-каратного їстівного золота. Вартість відповідна - 60 доларів за порцію.

У ресторані кажуть: для більшості клієнтів такий смаколик задорогий, але гості, які приходять поглянути на дивовижу, теж дають закладу непоганий виторг.

Пола Пінзон менеджерка ресторану:

Люди, які вже скуштували наш гамбургер, кажуть: він того вартий. Але є й ті, хто за такі гроші краще придбає одяг чи взуття. І вони мають повне право так вважати.