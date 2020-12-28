У звезды "Мстителей" родилась дочь (фото) [ Редактировать ]
Источник: Usa Today
Голливудский актер Джош Бролин в четвертый раз стал отцом. Жена кинозвезды Кэтрин Бойд 25 декабря родила ему второго ребенка. Девочке дали имя Чэпел Грейс Бролин.
Мама опубликовала первые фотографии малышки в Instagram и подписала "Наш маленький рождественский вечерний ангел".
Имя девочки Chapel переводится, как "часовня". Бролин ранее отмечал, что он и его супруга не особенно религиозны, но всегда находили утешение в часовнях.
Джош Бролин и Кэтрин Бойд поженились в 2016 году. У них уже есть двухлетняя дочь Уэстлин Рейн Бролин.
У Джоша, сына актера Джеймса Бролина и пасынка певицы Барбры Стрейзанд, есть двое взрослых детей от первой жены, актрисы Элис Эдер - 26-летняя Иден и 32-летний Тревор.
52-летний Джош Бролин сыграл роль вселенского суперзлодея Таноса в киновселенной Marvel "Мстители". Актер также известен по фильмам "Харви Милк", "Старикам тут не место", "Люди в черном 3" и "День труда".
За роль Дэна Уайта в фильме "Харви Милк" Бролин номинировалося на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".
Ранее сообщалось, что у Джоша Бролина были серьезные проблемы с алкоголем. Актеру даже пришлось обратиться к специалистам, чтоб бросить пить.
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