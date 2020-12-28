CreditKasa: искусственный интеллект для защиты клиентов [ Редактировать ]
"Укр Кредит Финанс" (ТМ "CreditKasa", "НаВсе") одной из первых микрофинансовых организаций Украины ввела решение на базе искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством.
Безопасность клиентов - один из основных принципов компании. Поэтому руководство "Укр Кредит Финанс" профинансировало запуск прорывной для рынка технологии распознавания личности, Liveness detection, с компанией лидером в этой области в США. Благодаря этому также было выполнено одно из новых требований НБУ относительно методов идентификации.
Для пользователя ничего не изменилось. Все так же просто, как и раньше. Как в телефонах, так и планшетах, ноутбуках, компьютерах. Все что вам нужно, это несколько секунд посмотреть в камеру устройства и программа сверит ваше лицо с предварительно внесенными в систему данными.
Использованы фото с сайта www.facetec.com
Особенность такой защиты заключается в том, что нельзя загрузить файл/предоставить поддельное фото, поскольку проверка происходит в режиме реального времени, а программа считывает динамическое лицо (поворот головы, моргание и др.).
Алгоритм одновременно считывает огромное количество факторов и мошенники не в состоянии его обойти. Специалисты FaceTec (компании разработчика технологии) утверждают, что их программа спокойно может разоблачить мошенника в маске или гриме. Технология заблокирует афериста, который попытается получить доступ к персональным данным во время вашего сна.
Эту систему от компании FaceTec уже используют многие европейские и американские банки, а также Министерство Внутренней Безопасности США.
Подключение Liveness detection - это решительный отпор мошенникам и защита обычных потребителей со стороны "Укр Кредит Финанс".
по теме
Переможець регіонального етапу поїде на великий фінал конкурсу у Кремнієву долину та спробує виграти мільйон доларів
Переможець регіонального етапу поїде на великий фінал конкурсу у Кремнієву долину та спробує виграти мільйон доларів
Компания получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта
Названа главная ложь 2020 года - ею стала информация об отрицании/преуменьшении коронавируса
Речь идет об исследовательской программе Project Guideline