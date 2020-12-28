"Укр Кредит Финанс" (ТМ "CreditKasa", "НаВсе") одной из первых микрофинансовых организаций Украины ввела решение на базе искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством.

Безопасность клиентов - один из основных принципов компании. Поэтому руководство "Укр Кредит Финанс" профинансировало запуск прорывной для рынка технологии распознавания личности, Liveness detection, с компанией лидером в этой области в США. Благодаря этому также было выполнено одно из новых требований НБУ относительно методов идентификации.

Для пользователя ничего не изменилось. Все так же просто, как и раньше. Как в телефонах, так и планшетах, ноутбуках, компьютерах. Все что вам нужно, это несколько секунд посмотреть в камеру устройства и программа сверит ваше лицо с предварительно внесенными в систему данными.

Использованы фото с сайта www.facetec.com

Особенность такой защиты заключается в том, что нельзя загрузить файл/предоставить поддельное фото, поскольку проверка происходит в режиме реального времени, а программа считывает динамическое лицо (поворот головы, моргание и др.).

Алгоритм одновременно считывает огромное количество факторов и мошенники не в состоянии его обойти. Специалисты FaceTec (компании разработчика технологии) утверждают, что их программа спокойно может разоблачить мошенника в маске или гриме. Технология заблокирует афериста, который попытается получить доступ к персональным данным во время вашего сна.

Эту систему от компании FaceTec уже используют многие европейские и американские банки, а также Министерство Внутренней Безопасности США.

Подключение Liveness detection - это решительный отпор мошенникам и защита обычных потребителей со стороны "Укр Кредит Финанс".