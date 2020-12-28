В Министерстве здравоохранения Южной Кореи заявили о трех случаях заражения британским штаммом коронавируса. Во всех трех случаях заболели местные жители, которые на прошлой неделе прибыли из Великобритании.

Как сообщается, инфицированные являются членами одной семьи, все они чувствуют себя удовлетворительно.

Агентство также сообщило, что органы здравоохранения обследуют еще одну семью из четырех человек, которая недавно прибыла из Великобритании. Один из ее членов, пожилой мужчина, скончался в минувшую субботу. Результаты посмертного анализа показали наличие у него коронавируса, однако его штамм пока не установлен.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.

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