Пандемія COVID-19 набере обертів після новорічних свят [ Редактировать ]
Найскладніший етап пандемії COVID-19 ще попереду. З такою заявою виступив головний інфекціоніст США - Ентоні Фаучі. За його словами, ситуація значно погіршиться після новорічних свят.
Це призведе до нового спалаху захворюваності. До того ж, світом активно шириться новий - так званий "британський" штам. Через нього Японія, приміром, припинила видавати в'їзні візи.
Перші випадки мутованої інфекції вже зафіксували у Південній Кореї. Всі троє пацієнтів прибули з Великої Британії. Загалом же у світі 81 мільйон хворих на COVID-19. Вилікувалися - 57 мільйонів. Померли мільйон 771 тисяча людей.
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