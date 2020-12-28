На бульваре Даниила Галицкого в Восточном массиве Тернополя из-за сильных порывов ветра упала главная новогодняя елка.

Об этом сообщается в одном из местных пабликов в соцсети Facebook.

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"Елка на Восточном измучилась и немножко прилегла", - говорится в публикации.

Также сообщение сопровождает пара фотографий, на которых на заснеженной брусчатке запечатлена елка с включенными гирляндами.

Ранее сообщалось, куда нести елку после новогодних праздников. Так, с 1 января по 1 февраля в Киеве с 7:00 до 22:00 будет работать 15 пунктов приема елок.

Собранные новогодние деревья отправятся на переработку - из них сделают труху и будут ею удобрять почву весной. Сдать елку можно будет бесплатно.

Также мы писали о том, как в этом году стильно украсить елку, чтобы она была стильной, красивой, а главное праздничной.

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