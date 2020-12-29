В Киеве пассажир "нокаутировал" сотрудницу метрополитена (видео) [ Редактировать ]
В столичном метро пассажир напал на сотрудницу подземки и ударил ее головой в лицо. Инцидент произошел на станции метро "Оболонь".
Видео происшествия опубликовали в YouTube.
На видеоролике видно, как мужчина с медицинской маской на подбородке подходит к пункту пропуска пассажиров. Между ним и сотрудницей метрополитена завязывается разговор, а затем мужчина резко подходит к женщине и бьет ее головой в лицо.
После этого нападающий просто возвращается на свое место и продолжает стоять некоторое время, а потом уходит.
При этом в холле подземки присутствует еще один пассажир, который стоит возле касс, но не предпринимает никаких действий.
Ранее сообщалось, что на станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.
42-летний киевлянин зашел в подземку без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание. В ответ пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо полицейскому. После чего попытался ударить раскладным ножом полицейского и пассажиров, которые находились на платформе.
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