В столичном метро пассажир напал на сотрудницу подземки и ударил ее головой в лицо. Инцидент произошел на станции метро "Оболонь".

Видео происшествия опубликовали в YouTube.

Читайте также В Киеве грузовик возле метро насмерть переехал пешехода

На видеоролике видно, как мужчина с медицинской маской на подбородке подходит к пункту пропуска пассажиров. Между ним и сотрудницей метрополитена завязывается разговор, а затем мужчина резко подходит к женщине и бьет ее головой в лицо.

После этого нападающий просто возвращается на свое место и продолжает стоять некоторое время, а потом уходит.

При этом в холле подземки присутствует еще один пассажир, который стоит возле касс, но не предпринимает никаких действий.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.

42-летний киевлянин зашел в подземку без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание. В ответ пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо полицейскому. После чего попытался ударить раскладным ножом полицейского и пассажиров, которые находились на платформе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.