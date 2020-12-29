Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Правительство провалило выполнение бюджета. За месяц до завершения бюджетного года оказалась не профинансированной каждая десятая гривня государственных расходов, бюджетная дыра превысила 100 млрд грн. Недофинансированными были расходы на медицину, образование, социальную защиту граждан. Власть закапывала деньги в асфальт, щедро оплачивала космические зарплаты чиновников и расходы на содержание власти.

Чтобы закрыть дыру в бюджете, Зе-власть могла сократить расходы на силовиков и бюрократов, навести порядок на таможне, остановить налоговые "схемы", помочь людям и экономике. Могла начать переговоры с внешними кредиторами, чтобы отсрочить выплаты по внешним обязательствам. Но вместо этого "кредитные наркоманы" бросились набирать долги, не считаясь с ценой и без оглядки на риски. Только на внутреннем рынке правительство одолжило в декабре (за минусом погашения) 71,4 млрд грн. Это больше чем, за предыдущие одиннадцать месяцев. Займы брались под крайне высокие проценты - до 12% и выше.

Такая политика Зе-власти создает риски для финансовой устойчивости страны. Пирамида долгов растет. Все больше денег уходит на выплату процентов. У государства остается все меньше ресурсов для стимулирования экономики и помощи людям. Зе-правительство целенаправленно толкает Украину к банкротству и распродаже национальных богатств, а граждан - к нищете.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленно пересмотреть бюджет на следующий год. Жестко урезать все расходы на содержание властей, сократить финансирование силовиков и чиновников, начать переговоры о реструктуризации внешней задолженности.

Чтобы предотвратить сползание Украины к банкротству и национальной катастрофе, правительство "кредитных наркоманов" должно быть отправлено в отставку. Украине нужна власть, которая обеспечит рост экономики, грамотное управление государственными активами, увеличение доходов граждан и наполнит бюджет.