Землетрус у Хорватії забрав життя однієї дитини [ Редактировать ]
Сильний землетрус сколихнув Хорватію. Загинула одна дитина, десятки людей постраждали. Силу підземних поштовхів оцінюють у 6,3 бали за шкалою Ріхтера. Їх зафіксували неподалік міста Петриня, за 47 кілометрів від столиці.
Більшість районів Загреба залишилася без світла, на вулицях - натовпи й затори. Поштовхи відчули й у сусідніх країнах - Австрії та Словенії. В останній навіть зупинили роботу єдиної атомної електростанції. Там побоюються повторних коливань.
Нагадаю, днем раніше в центральній частині Хорватії теж стався сильний землетрус, який пошкодив житлові будинки у двох містах.
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