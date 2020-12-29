Силу підземних поштовхів оцінюють у 6,3 бали за шкалою Ріхтера

Сильний землетрус сколихнув Хорватію. Загинула одна дитина, десятки людей постраждали. Силу підземних поштовхів оцінюють у 6,3 бали за шкалою Ріхтера. Їх зафіксували неподалік міста Петриня, за 47 кілометрів від столиці.

Більшість районів Загреба залишилася без світла, на вулицях - натовпи й затори. Поштовхи відчули й у сусідніх країнах - Австрії та Словенії. В останній навіть зупинили роботу єдиної атомної електростанції. Там побоюються повторних коливань.

Нагадаю, днем раніше в центральній частині Хорватії теж стався сильний землетрус, який пошкодив житлові будинки у двох містах.