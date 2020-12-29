У Парижі помер П'єр Карден [ Редактировать ]
На 98 році життя, помер французький модельєр П'єр Карден. Про це повідомили члени його родини. Кутюр'є був першим, хто наблизив високу моду до простого люду.
І почав продавати свої сукні та парфуми за нижчими цінами в універмагах, а не лише бутіках. На рахунку модельєра більше п'ятисот винаходів.
Серед них: кольорові панчохи, високі чоботи, мінісарафани та краватки з візерунками квітів. У 1970 році Карден створював дизайн для НАСА. Та був єдиним, хто приміряв скафандр Ніла Армстронга, в якому той ступив на місяць.
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