На 98 році життя, помер французький модельєр П'єр Карден. Про це повідомили члени його родини. Кутюр'є був першим, хто наблизив високу моду до простого люду.

І почав продавати свої сукні та парфуми за нижчими цінами в універмагах, а не лише бутіках. На рахунку модельєра більше п'ятисот винаходів.

Серед них: кольорові панчохи, високі чоботи, мінісарафани та краватки з візерунками квітів. У 1970 році Карден створював дизайн для НАСА. Та був єдиним, хто приміряв скафандр Ніла Армстронга, в якому той ступив на місяць.