Хорватію сколихнув потужний землетрус [ Редактировать ]
Семеро людей стали жертвами землетрусу в Хорватії - найпотужнішого в країні за цей рік. Людей досі дістають з-під завалів. За шкалою Ріхтера силу поштовхів оцінюють у майже 6,5 балів.
Епіцентр залягав біля міста Петриня - це за півсотні кілометрів від столиці. Там - пошкоджено багато будинків, зокрема й в історичному центрі. Повідомляють про загиблу 13-річну дівчинку.
У Загребі теж відчутно трусило. У місті відключилося енергопостачання, трамваї - зупинилися, на вулицях - натовпи людей та затори.
Землетрус відчули й в сусідніх - Австрії та Словенії. Остання ж навіть призупинила роботу єдиної атомної електростанції. Там побоюються повторних поштовхів.
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От землетрясения силой 6,3 балла больше всего пострадал хорватский город Петриня на юго-востоке от Загреба. Там погибли два ребенка - мальчик и девочка.
Сегодня, 29 декабря, в Хорватии снова произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился возле города Сисак
Більшість районів Загреба залишилася без світла, на вулицях - натовпи й затори. Поштовхи відчули й у сусідніх країнах - Австрії та Словенії
Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.