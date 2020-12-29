Семеро людей стали жертвами землетрусу в Хорватії - найпотужнішого в країні за цей рік. Людей досі дістають з-під завалів. За шкалою Ріхтера силу поштовхів оцінюють у майже 6,5 балів.

Епіцентр залягав біля міста Петриня - це за півсотні кілометрів від столиці. Там - пошкоджено багато будинків, зокрема й в історичному центрі. Повідомляють про загиблу 13-річну дівчинку.

У Загребі теж відчутно трусило. У місті відключилося енергопостачання, трамваї - зупинилися, на вулицях - натовпи людей та затори.

Землетрус відчули й в сусідніх - Австрії та Словенії. Остання ж навіть призупинила роботу єдиної атомної електростанції. Там побоюються повторних поштовхів.