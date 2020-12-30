Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в ходе заседания по делу замглавы Офиса президента Олега Татарова удовлетворил просьбу прокурора об отзыве ходатайства о мере пресечения. Таким образом, Татарова не арестуют.

В суд поступило заявление прокурора Офиса генпрокурора Андрея Грицана об отзыве ходатайства. По словам прокурора, он не знает всех материалов дела и поэтому не может поддерживать ходатайство.

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"Заявление... об отзыве ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова удовлетворить", - заявил судья Тимур Хамзин.

Отмечается, что материалы ходатайства вернули прокурору.

Напомним, ранее Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции. Его дело вели детективы НАБУ, по версии которых, Татаров на должности топ-чиновника строительной компании "УкрБуд" мог быть причастен к предоставлению взятки. Антикоррупционные органы просили арестовать его с возможностью выхода под залог в 10 млн гривен.

Позже стало известно, что дело передали на расследование в СБУ, в связи с чем Высший антикоррупционный суд не мог избрать ему меру пресечения.

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