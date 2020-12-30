У Миколаєві чоловік, якому роботодавець завинив зарплату, домігся виплат через суд. Та ще й з відсотками. От тільки це йому не допомогло. Грошей позивач так і не побачив. Чому - знає Марина Михайловська.

У Новобузькому райавтодорі Микола Годовиченко працював 15 років. Був і водієм, і за потреби охоронцем... Коли таке завдання давало керівництво, навіть, прибирав територію. Але незадовго до пенсії вирішив звільнитися. Зарплату затримували часто, а останні пів року її взагалі не давали.

Микола Годовиченко, колишній працівник філії "Новобузький райавтодор" ДП "Миколаївський облавтодор":

Опалювати треба газом. Це теж расходи: газ, опалення, світло. Все на наших плечах. Пенсія у супруги дві тисячі. В мами. А я без зарплати сиджу.

44 тисячі гривень зарплатні та майже дві тисячі добових за відрядження. Стільки заборгував роботодавець. І саме стільки мав виплатити працівнику при звільненні. Але своїх зароблених чоловік не побачив. І звернувся до суду. Феміда стала на бік працівника - зобов'язала підприємство виплатити суму майже утричі більшу за борг.

Анжела Лізніченко, начальниця відділу "Новобузьке бюро правової допомоги":

135 тисяч - це компенсація за несвоєчасно виплачену зарплатню. Береться середньомісячна заробітна плата працівника, вона по певній формулі розраховується. Помножується на кожен день прострочки, і рахується сума. Чим триваліший термін нерозрахування, тим більша сума.

Втім і за два роки виплачувати гроші керівництво Миколаївоблавтодору не поспішає. Спілкувань з журналістами уникають. Натомість в районному підрозділі - проблему пояснюють просто: підприємство занепало, профінансувати не можуть навіть охорону території.

Олексій Стрельченко, в.о. керівника філії "Новобузький Райавтодор":

Я також не маю зарплати за рік і 9 місяців. Я також подав на суд. Є рішення виплатити цю зарплату. Це у всіх співробітників так. В деяких підрозділах точно така ситуація.

Тепер же справою займається державна виконавча служба.

Юрій Заліпаєв, начальник відділу примусового виконання рішень у Миколаївській області:

Державна виконавча служба застосовує заходи примусового виконання. Саме як арешт коштів, арешт майна та його примусова реалізація для погашення заборгованості по зарплатах. Хто перший звернувся з рішенням суду, подав на примусове виконання, тому першому виплачується зарплата.

Микола налаштований рішучо. Готовий чекати, поки всі процедури почнуть виконувати. Як ні - судитиметься і далі.