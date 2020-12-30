В Конституционном суде Украины отреагировали на решение президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. В суде заявили, что президент вышел за пределы своих полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В заявлении говорится, что президент не имеет права отстранить от должности судью КСУ. Также в пресс-службе заявили, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда.

Напомним, что 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.

Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет главе государства отстранять от должности судью КСУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.