КСУ остро отреагировал на отстранение Тупицкого [ Редактировать ]
В Конституционном суде Украины отреагировали на решение президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. В суде заявили, что президент вышел за пределы своих полномочий.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
В заявлении говорится, что президент не имеет права отстранить от должности судью КСУ. Также в пресс-службе заявили, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда.
Напомним, что 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.
Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет главе государства отстранять от должности судью КСУ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого
Решение не открывать производство приняла Большая палата КСУ
Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID-19
Конституционный суд планирует собраться на специальное пленарное заседание
Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука