В столице водитель нарушил правила парковки и, чтобы уклонится от ответственности и не потерять железного коня, приковал его к столбу цепью.

По словам автолюбителя, таким нехитрым образом он участвовал в акции протеста против эвакуаторов. В свою очередь, в КГГА напомнили, что такого рода деятельность запрещена.

Призываем водителей не нарушать правила парковки и оставлять свои авто только на специально отведенных площадках. Напоминаем, что в выходные и праздничные дни парковки на них бесплатна. И очень просим не делать, как на фото.

Отмечается, что этот автомобиль несколько раз успели эвакуировать из-за грубых нарушений правил парковки. Когда водитель в очередной раз заплатил штраф, то показательно привязал автомобиль цепью к столбу. Машину не убирали пока он находился в привязанном состоянии на цепи.

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Кроме того, Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения. Изменения касаются велосипедистов, поездок в такси и пешеходов.

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