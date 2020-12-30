В Киеве горел строительный кран (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Киеве в Деснянском районе загорелся строительный кран. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре на стройке по улице Красноткацкой, 79, спасатели получили в 12:50. На "101" позвонили неравнодушные граждане. Как оказалось, произошло возгорание в кабине башенного крана.
Спасатели не смогли сразу же приступить к ликвидации огня, поскольку администрация стройки не запускала пожарных на территорию. Пожарные машины смогли заехать только после прибытия правоохранительных органов.
При пожаре пострадал крановщик, который пытался самостоятельно потушить огонь. У мужчины незначительные ожоги рук, от госпитализации он отказался.
В 13:40, после отключения крана от электропитания и получения разрешения на тушение пожара, спасатели приступили к тушению. В 13:57 пожар был потушен.
Огонь уничтожил электрокабели и пульт управления краном. Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, что недавно в Днепре строительный кран раздавил водителя бетономешалки.
Ранее сообщалось, что в Киеве при пожаре в гаражах погибли два человека.
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