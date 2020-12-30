В Киеве в Деснянском районе загорелся строительный кран. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на стройке по улице Красноткацкой, 79, спасатели получили в 12:50. На "101" позвонили неравнодушные граждане. Как оказалось, произошло возгорание в кабине башенного крана.

Спасатели не смогли сразу же приступить к ликвидации огня, поскольку администрация стройки не запускала пожарных на территорию. Пожарные машины смогли заехать только после прибытия правоохранительных органов.



При пожаре пострадал крановщик, который пытался самостоятельно потушить огонь. У мужчины незначительные ожоги рук, от госпитализации он отказался.



В 13:40, после отключения крана от электропитания и получения разрешения на тушение пожара, спасатели приступили к тушению. В 13:57 пожар был потушен.

Огонь уничтожил электрокабели и пульт управления краном. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, что недавно в Днепре строительный кран раздавил водителя бетономешалки.

Ранее сообщалось, что в Киеве при пожаре в гаражах погибли два человека.