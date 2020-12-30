Україна закупить китайську вакцину від COVID-19 [ Редактировать ]
Україна закупить 1,9 мільйона доз китайської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech. За словами міністра охорони здоров'я, першу партію планують отримати вже в лютому. Загалом цієї кількости має вистачити для вакцинації понад 950 тисяч українців.
Китайським препаратом щеплюватимуть українців з груп ризику медиків, соціальних працівників та військових у зоні ООС. Окрім того, у березні Україна очікує ще 8 мільйонів доз сироватки в рамках програми "Ковакс".
по теме
Вакцинація від COVID-19 розпочалася і в китайському Ухані, звідки поширився вірус. Для цього спеціально підготували 48 лікарень у 15 районах міста
Менше ейфорії - більше прагматичності. У Європолі вже попереджають про шахрайства з новою вакциною
Яку саме вакцину отримає Україна - ще достеменно невідомо. Але найімовірніше це буде Оксфордська сироватка. Цей препарат має отримати "зелене світло" у Великій Британії з дня на день
Поки що вдалося домовитися про 8 мільйонів доз, щодо решти - тривають перемовини
У МОЗ сподіваються, що епідемія піде на спад, коли Україна отримає першу партію вакцини