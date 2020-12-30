Україна закупить 1,9 мільйона доз китайської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech. За словами міністра охорони здоров'я, першу партію планують отримати вже в лютому. Загалом цієї кількости має вистачити для вакцинації понад 950 тисяч українців.

Китайським препаратом щеплюватимуть українців з груп ризику медиків, соціальних працівників та військових у зоні ООС. Окрім того, у березні Україна очікує ще 8 мільйонів доз сироватки в рамках програми "Ковакс".