В среду, 30 декабря, глава Минздрава Максим Степанов обсудил сроки и логистику поставки вакцины от коронавируса с исполнительным директором AstraZeneca Алеком ван Гелдером. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение нескольких месяцев МОЗ Украины налаживает активную и эффективную коммуникацию с главным офисом компании AstraZeneca. Сегодня мы уже обсудили логистику и сроки поставки вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca в Украину. Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения.

Отметим, что вакцина AstraZeneca была одобрена для использования в Великобритании. Первые прививки жителям страны будут проведены уже в следующий понедельник.

В свою очередь ван Гелдер отметил готовность к активному сотрудничеству с Украиной.

Ранее мы писали о том, что Украина заказала 1,9 млн доз китайской вакцины от COVID-19.

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