Нардеп Алексей Гончаренко тонко потроллил Зеленского в своем новогоднем поздравлении [ Редактировать ]
Народный депутат Алексей Гончаренко оригинально поздравил страну с наступающим Новым годом. Свое видеообращение он записал на фоне того, как Владимир Зеленский играет на рояле без рук в нашумевшем номере "Вечернего квартала".
"Ну как вам этот год, насмеялись? Римляне говорили, что история государства - это история их правителей. И они создали великое государство. А посмотрите на этого "клоуна". Это и есть современная история Украины. Смешно? Уже не очень. Стыдно? Да. Как жалок шут на троне короля", - обратился к украинцам Гончаренко.
В поздравительном видео нардеп сделал отсылку к своему прошлогоднему ролику, в котором желал украинцам в 2020-м выбросить "зелень".
"Год назад я говорил вам, что пора выбрасывать "зелень!. И результаты местных выборов, рейтинги, уровень доверия показывают, что нам это удалось. Мы выбросили "зелень", а в следующем году пора выбрасывать и "клоуна". С Новым годом, украинцы!", - отметил Алексей Гончаренко.
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