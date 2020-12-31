В Киеве сотрудники полиции остановили подозрительный автомобиль, за рулем которого был иностранец, перевозящий кокаин.

Правоохранители, перед началом активных действий, получили информацию об автомобиле, набитом наркотическими веществами. Оперативники провели в транспортном средстве обыск, в ходе которого и выявили пакетики с психотропами.

Во время осмотра в салоне полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на кокаин. Изъятое направили на проведение экспертного исследования.

Отмечается, что мужчине-наркоторговцу 48 лет, а в Киев он вез груз в виде 300 граммов кокаина, чтобы его в дальнейшем сбыть. Стоимость перевозимых наркотиков на "черном" рынке составляет около 2,5 миллионов гривен. Против арестованного возбудили уголовное производство. За столь серьезное нарушение закона ему грозит тюремное заключение до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Мексике после погони разбился самолет с кокаином. Военные вертолеты перехватили воздушное судно в воздухе и преследовали на протяжении сотен миль.

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