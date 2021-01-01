Марш честі, гідності та свободи у Києві

Сотні учасників, прапори та смолоскипи. У Києві відбувся щорічний марш честі, гідності та свободи.

Традиційна хода приурочена до дня народження провідника та натхненника українських націоналістів Степана Бандери. Цього року відзначається 112 річниця з дня його народження.

З прапорами та смолоскипами прихильники правих ідей пройшлися центром столиці. Усе минулося без сутичок, захід супроводжували правоохоронці та рятувальники.

Учасники акції запевняють, що їхня хода - це підтвердження готовності українців відстоювати свої національні права.