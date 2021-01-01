У Києві до Дня народження Степана Бандери провели традиційний Марш честі [ Редактировать ]
Сотні учасників, прапори та смолоскипи. У Києві відбувся щорічний марш честі, гідності та свободи.
Традиційна хода приурочена до дня народження провідника та натхненника українських націоналістів Степана Бандери. Цього року відзначається 112 річниця з дня його народження.
З прапорами та смолоскипами прихильники правих ідей пройшлися центром столиці. Усе минулося без сутичок, захід супроводжували правоохоронці та рятувальники.
Учасники акції запевняють, що їхня хода - це підтвердження готовності українців відстоювати свої національні права.
по теме
Лише протягом першого місяця після аварії від опромінення загинули до 200 пожежників та працівників станції. А скільки ще життів забрав "невидимий убивця" - складно порахувати
В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври молилися, щоб 2021 рік став кращим за попередній
В Киеве ожидается І уровень опасности
Переможець регіонального етапу поїде на великий фінал конкурсу у Кремнієву долину та спробує виграти мільйон доларів
Пацієнти, життя яких йшло на дні та години, отримали шанс на повноцінне життя, і вже йдуть на поправку