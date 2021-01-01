В центре Киева проходит шествие в честь дня рождения Бандеры (фото, видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 1 января, в Киеве проходит шествие в честь дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения прошлого века Степана Бандеры.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии усилили меры безопасности в центре столицы, где запланировано проведение шествия. Из-за мероприятия временно перекрыто движение по улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко.
Перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов. Также полиция и Нацгвардия будут сопровождать колонну по маршруту движения.
Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками мероприятия превентивную профилактическую разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения любых правонарушений.
Организаторов и участников мероприятий призывают соблюдать карантина и не нарушать общественный порядок.
Ранее сообщалось, что во вторник, 15 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве проходила масштабная акция протеста.
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