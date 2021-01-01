Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
Те, що рік видався нелегким, визнають і опозиційні політики. Кажуть: на державну фінансову підтримку очікують тисячі людей.
Як оцінюєте цей рік з політичної точки зору? Які очевидні провали і які здобутки?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Это был тяжелый год - и экономически, и политически и в части эпидемии, угрозы людям. Я считаю, что основной провал этого года - это принятие парламентом очень плохого антисоциального бюджета. Бюджета, который направлен на поддержку чиновников, а не людей - и это то, что придется исправлять как можно быстрее, потому что люди не могу ждать, медицина не может ждать, - вот это придется исправлять как можно быстрее. Я думаю, что это надо будет делать в конце января.
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