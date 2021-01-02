В Сан-Франциско, в новогоднюю ночь вандалы атаковали дом спикера Конгресса США Нэнси Пелоси и разрисовали его краской.

BREAKING EXCLUSIVE: @SpeakerPelosi’s house VANDALIZED with red paint, PIGS HEAD & spray-painted message “$2K (crossed out)... CANCEL RENT... WE WANT EVERYTHING”. City called to clean up at 3am & police attempting to stop photos of scene. Media SILENT. pic.twitter.com/LD1jfZIvco — 🇺🇸Maggie VandenBerghe🇺🇸 (@FogCityMidge) January 1, 2021

По данным СМИ, хулиганы написали на двери гаража - "2 тысячи долларов (перечеркнуто)", "Отменить найм" и "Мы хотим все", а также намеки на месть из-за принятого бюджета, в котором отклонили предложение о выплате пострадавшим в пандемию двух тысяч долларов.

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Под дверь хулиганы налили полосу поддельной крови и положили на нее голову свиньи. Полиция сделала фото места преступления, но о задержаниях пока не сообщается.

Стоит отметить, что полицейские из Сан-Франциско составили протокол, однако неясно, есть ли у них подозреваемые.

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Важно, что 29 декабря Конгресс США одобрил законопроект о разовой финансовой помощи всем американцам. Размер выплат составил 2000 долларов. Ранее сумма составляла 600 долларов. При этом на каждого ребенка дополнительно будет выделено по 600 долларов вместе 300 прежде.

Как ранее сообщалось, в Дрогобыче надругались над памятником Иоанну Павлу II. Вандал отбил пальцы каменному Папе Римскому, до того, как его не задержали.

Читайте также, в Киеве вандалы испортили памятник герою киноэпопеи "Звездные войны" Мастеру Йоде, установленный в ботаническом саду имени Гришко.

Ранее сообщалось, что под Бердянском оригинально декоммунизировали памятник - вместо Ленина установили статую Иисуса Христа.

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