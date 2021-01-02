В Ривне загорелся пассажирский поезд на ходу [ Редактировать ]
В Ривненской области, 2 января, загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.
2 января в 10:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области
Как отметили спасатели, возгорание произошло в районе мотокомпрессора редуктора в середине кузова локомотива.
Спасатели с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. Пожара удалось не допустить. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.
Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.
Сейчас устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия.
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