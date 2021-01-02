В Ривненской области, 2 января, загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

2 января в 10:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области

Как отметили спасатели, возгорание произошло в районе мотокомпрессора редуктора в середине кузова локомотива.

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Спасатели с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. Пожара удалось не допустить. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Сейчас устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Как ранее сообщалось, в Николаеве фейерверк поджег две квартиры. В балкон на 7 этаже попал фейерверк. Из-за него начался пожар на балконе и в соседней квартире.

Напомним, в Киеве при пожаре погибли два человека. Как оказалось, загорелись два металлических гаража размером 3 на 6 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили обугленные трупы двух человек. Тела были в таком состоянии, что невозможно было определить даже их пол.

Также мы писали о том, что правоохранители установили погибшего в жутком полтавском пожаре. Погибшим оказался местный молодой человек 1993 года рождения. Пока неизвестно, что мужчина делал на месте трагедии в кинотеатре "Котляревского".

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