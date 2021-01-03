В Мексике "убийца" коронавируса отправил врача в реанимацию [ Редактировать ]
Работник одного из медучреждений в Мексике после вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech 32-летняя врач попала в реанимационное отделение государственной больницы.
У пациентки наблюдались сильные судороги, высыпания на теле и утрудненное дыхание. При этом, Минхдрав страны заявляет, что предварительное состояние женщины оценивается как менингоэнцефалит, то есть воспаление головного мозга.
Отмечается, что больная была склонна к череде аллергических реакций. Во время клинических испытаний не было данных о том, что у кого-либо из испытуемых развивалось воспаление мозга после применения вакцины. Агентство в настоящее время не смогло получить комментарий от разработчиков препарата.
Читайте также, в Финляндии выявлен первый случай побочной реакции на вакцину от Pfizer и BioNTech. Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, однако его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.
Кроме того, Индия одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca. Власти страны заинтересованы в скорейшем распространении вакцины, однако не уточняется, как скоро страна сможет начать процесс вакцинации.
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