Работник одного из медучреждений в Мексике после вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech 32-летняя врач попала в реанимационное отделение государственной больницы.

У пациентки наблюдались сильные судороги, высыпания на теле и утрудненное дыхание. При этом, Минхдрав страны заявляет, что предварительное состояние женщины оценивается как менингоэнцефалит, то есть воспаление головного мозга.

Отмечается, что больная была склонна к череде аллергических реакций. Во время клинических испытаний не было данных о том, что у кого-либо из испытуемых развивалось воспаление мозга после применения вакцины. Агентство в настоящее время не смогло получить комментарий от разработчиков препарата.

Читайте также, в Финляндии выявлен первый случай побочной реакции на вакцину от Pfizer и BioNTech. Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, однако его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.

Кроме того, Индия одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca. Власти страны заинтересованы в скорейшем распространении вакцины, однако не уточняется, как скоро страна сможет начать процесс вакцинации.

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