В Португалии в новогоднюю ночь скончалась 41-летняя медсестра Соня Ацеведо. Несчастный случай произошел через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

Отмечается, что после укола у женщины не было никаких побочных эффектов. А отец девушки заявил, что у дочери не было никаких проблем со здоровьем.

Ей сделали прививку против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери.

У Сони осталось двое детей. Она работала в педиатрическом отделении в Португальском институте онкологии в Порту. В ближайшие дни произойдет вскрытие, которое должно прояснить внезапную смерть женщины.

Работодатели медсестры подтвердили, что прививку против коронавируса ей сделали 30 декабря. При этом им не говорили ни о каких побочных эффектах.

Дочь Сони Ацеведо рассказала, что ее мама жаловалась только на "обычный" дискомфорт в области тела, где ей сделали прививку, но в целом все было нормально.

Напомним, в Британии начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. Тысячи медицинских работников уже прошли онлайн-обучение по вакцинации от коронавируса. За каждого вакцинированного резидента дома престарелых государство будет доплачивать медработникам, которые работают за пределами больниц, дополнительных 10 фунтов стерлингов - 13 долларов.

Читайте также, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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