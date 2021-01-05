Аваков призвал объявить в Харьковской области "войну уличной наркомании" [ Редактировать ]
Во вторник, 5 января, в Харьковской области прошло совещания силовиков с участием министра внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
В ходе встречи были определены стратегические задачи на 2021 год.
В частности, одной из стратегических направлений определена программа тотальной борьбы с уличной наркоманией.
Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании.
Он обратился к участковым полицейским, киберполиции, прокуратуре и пограничникам с просьбой начать "беспощадную войну во всех направлениях распространения этой заразы".
Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов отметил, что проблема уличной наркомании и распространения наркотиков и психотропных препаратов в учебных заведениях - один из вопросов, которые возглавляют список проблем в результатах соцопросов в Харькове.
Ранее секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с просьбой назначить внеочередные выборы мэра Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса.
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