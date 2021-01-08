В городе Канев Черкасской области обвалилась центральная новогодняя елка. Об этом сообщил градоначальник Игорь Ренькас на своей странице в Facebook.

По его словам, праздничная елка, находящаяся на Ярмарочной площади упала вчера, 7 января, около 22:30. Сейчас ее разбором занимаются работники коммунальных служб.

Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства. Не буду шутить по поводу локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей.

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Кроме того, в Тернополе упала главная елка города. Сообщение сопровождает пара фотографий, на которых на заснеженной брусчатке запечатлена елка с включенными гирляндами.

Ранее мы писали, что на главной елке Украины сменили украшение. Изначально елка на Софийской площади в Киеве была украшена шляпой, что вызвало большой резонанс в обществе.

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