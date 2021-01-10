Путин и Макрон обсудили Карабах [ Редактировать ]
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Макрон выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию.
"Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - отметили в пресс-службе.
Также Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Ранее в Армении официально назвали число погибших в Карабахе.
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