Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Макрон выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию.

"Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - отметили в пресс-службе.

Также Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее в Армении официально назвали число погибших в Карабахе.