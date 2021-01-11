Скончалась сестра Джорджа Буша-старшего [ Редактировать ]
Родная сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ей было 94 года.
Он рассказал, что его мать скончалась в доме престарелых в штате Массачусетс из-за осложнений после инфицирования. По словам сына, в последние дни состояние Нэнси Эллис Буш значительно ухудшилось.
30 декабря она была госпитализирована с повышенной температурой, тест выявил у нее коронавирус, пишет издание.
Родная сестра Джорджа Буша-старшего была одной из пяти детей в семье и единственной дочкой. Она активно занималась агитацией в поддержку сначала своего брата, а позднее племянника. Буш-старший умер так же на 95-м году жизни в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Елизавета II получила прививку от COVID-19.
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