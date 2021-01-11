Сотрудничество с МВФ должно быть прагматичным, а долговые обязательства нужно реструктуризировать и выплаты по ним перенести на период окончания эпидемии. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

Он акцентировал, что в условиях кризиса и эпидемии правительству необходимо провести реструктуризацию займов.

"Это касается и долговых обязательств перед МВФ, и перед владельцами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Выплаты по ним нужно перенести на период после завершения эпидемии. Сейчас средства крайне необходимы для медицины, для поддержки людей и реального сектора экономики", – отметил Юрий Бойко.

Что же касается сотрудничества с МВФ, то оно, по словам Сопредседатели фракции оппозиционеров, должно быть максимально прагматичным.

"Если нам это выгодно – да, сотрудничество нужно продолжать. Но если оно обрастает какими-то политическими условиями, ультиматумами и ведет к потере нашей государственности, то от такого сотрудничества надо отказываться", – отметил парламентарий.

Юрий Бойко подчеркнул, что ключевым инструментом для преодоления кризиса должно быть развитие отечественной экономики, а не постоянный поиск новых кредитов.

"Нужно не по миру бегать с протянутой рукой, а заниматься собственной экономикой. Оказывать поддержку промышленности, сельскому хозяйству, помогать малому и среднему бизнесу. Реальный сектор должен развиваться, и именно он должен быть в приоритете у государства. Тогда и Государственный бюджет будет наполняться, и уровень жизни граждан расти. Но у нынешнего правительства совершенно другой подход, который ведет лишь к затягиванию долговой петли на шее украинцев", – резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Справочно. В новом 2021 г. Украина должна выплатить Международному валютному фонду 1 154,694 млн специальных прав заимствования (СПЗ), или же 1,67 млрд долларов.

Первый платеж нужно сделать уже 1 февраля.