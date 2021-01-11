LG представила кровать с выдвижным прозрачным дисплеем (видео) [ Редактировать ]
Источник: LG
Южнокорейская компания LG представила концепцию выдвижного дисплея, который можно применять у изголовья кровати. О новинке пишет The Verge.
Сквозь прозрачный OLED-дисплей диагональю 55 дюймов (140 см) можно видеть комнату, даже когда он включен и отображает изображение. Новинка будет обладать прозрачностью 40% при том, что сейчас жидкокристаллические дисплеи обеспечивают прозрачность 10%.
По замыслу разработчиков, дисплей может частично или полностью выдвигаться над кроватью и работает как полноценный телевизор. Сзади экрана будет выдвигаться еще одна панель, которая делает экран непрозрачным.
Кроватный дисплей оснащен встроенными динамиками. В пресс-релизе компания сообщила, что ее "технология звукового решения" "встроена в рамку".
Прозрачный OLED-набор можно снять с кровати и перемещать по дому, если владельцу хочется установить его в другом месте.
В настоящий момент устройство для "умного дома" является прототипом, ни цена, ни дата выхода выдвижного дисплея на рынок пока не известны.
Напомним, что Panasonic продемонстрировал прототип прозрачного дисплея еще в 2016 году.
Ранее сообщалось, что LG выпустила телевизор-рулон за 2,5 млн гривен.
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