Детальної інформації про маршрут команди поки що немає

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я 14 січня прибуде в Китай вивчати походження інфекції, що спричинила пандемію. Детальної інформації про маршрут команди - поки що немає. Цей візит планували давно, однак бракувало дозволу з боку китайської влади.

До слова, у самій ВООЗ припускають, що коронавірус міг виникнути і в іншій країні, проте вважають доречним почати його вивчення саме з Уханя, звідки стало відомо про вірус.