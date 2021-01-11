Делегація ВООЗ вивчатиме походження коронавірусу у Китаї [ Редактировать ]
Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я 14 січня прибуде в Китай вивчати походження інфекції, що спричинила пандемію. Детальної інформації про маршрут команди - поки що немає. Цей візит планували давно, однак бракувало дозволу з боку китайської влади.
До слова, у самій ВООЗ припускають, що коронавірус міг виникнути і в іншій країні, проте вважають доречним почати його вивчення саме з Уханя, звідки стало відомо про вірус.
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