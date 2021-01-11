У водах Малайзії застрягло судно з українцями: на судні спалах коронавірусу [ Редактировать ]
Кинуті напризволяще! У водах Малайзії застрягло судно. У вісьмох членів екіпажу, з двадцяти, виявили коронавірус. Двоє з них українці. Це - капітан корабля Sfl Kate Ігор Старицький та старший механік Валерій Григор'єв.
Власне, Валерій Григор'єв і написав про це на своїй сторінці у "Фейсбуці". Мовляв, попри обіцянки влада Малайзії вже кілька днів не надає допомоги і не госпіталізує хворих на ковід. В порт корабель не пускають. При чому перші симптоми члени екіпажу відчули ще 1 січня. Через 5 днів на кораблі вже було 8 інфікованих.
У декого - висока температура та погане самопочуття. За словами Григор'єва, посольство України в Малайзії про ситуацію знає, і з моряками вже вийшли на зв'язок.
по теме
Жахливими наслідками завершився день народження п'ятирічного хлопчика в Кам'янському на Дніпропетровщині. Просто в руках у іменинника здетонував запал від гранати
В Украину поставят первые 700 тысяч доз вакцины от коронавируса
У Вінниці рвонуло в дитсадку. Одна дитина зазнала травм - на щастя, незначних. У кількох інших вихованців пошкоджений одяг
В понедельник, 11 января, в Киеве, в Шевченковском районе, произошло нападение
У Франції продовжили заборону на роботу ресторанів та культурних закладів, а також подекуди посилили умови комендантської години