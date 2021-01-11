Кинуті напризволяще! У водах Малайзії застрягло судно. У вісьмох членів екіпажу, з двадцяти, виявили коронавірус. Двоє з них українці. Це - капітан корабля Sfl Kate Ігор Старицький та старший механік Валерій Григор'єв.

Власне, Валерій Григор'єв і написав про це на своїй сторінці у "Фейсбуці". Мовляв, попри обіцянки влада Малайзії вже кілька днів не надає допомоги і не госпіталізує хворих на ковід. В порт корабель не пускають. При чому перші симптоми члени екіпажу відчули ще 1 січня. Через 5 днів на кораблі вже було 8 інфікованих.

У декого - висока температура та погане самопочуття. За словами Григор'єва, посольство України в Малайзії про ситуацію знає, і з моряками вже вийшли на зв'язок.