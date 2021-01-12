С 1 января 2021 года в Украине начала действовать нулевая пошлина на импортируемые вина из Европейского Союза в рамках действующего Соглашения об ассоциации, которая нанесет сильнейший удар по украинским винодельческим предприятиям. Это следствие реализации катастрофического для нашей страны Договора о зоне свободной торговли с ЕС.

В сентябре 2020 года я обратился к руководству Российской Федерации с просьбой оказать помощь в решении данной проблемы и рассмотреть вопрос относительно возможности частичной отмены санкций, введенных по отношению к ряду предприятий, в том числе и винодельческой отрасли, обратившихся к нам за помощью.

Однако возвращение украинских виноделов на российский рынок не снимает с повестки дня вопрос о защите украинского рынка от экспансии европейских производителей. Торгово-экономическое партнерство между Украиной и ЕС характеризуется абсолютным неравенством условий подписанного Соглашения об ассоциации и реализуется по формуле "вы нам – сырье (например, лес-кругляк), мы вам – готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью".

Результаты такой политики налицо: по данным Государственной таможенной службы, только за 2020 год экспорт товаров Украины сократился на 10,24%, или на $2,22 млрд – до $18,66 млрд. Учитывая ассиметричные и дискриминационные условия углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, отрицательное сальдо торгового баланса в 2020-м составило $5,09 млрд. За этими сухими цифрами стоят катастрофические для Украины результаты подписания ЗСТ с ЕС: экономический крах, деиндустриализация страны и уничтожение высокотехнологичных секторов промышленности (наукоемких производств), многомиллионная трудовая миграция.

Главным аргументом евроинтеграторов в 2013 году было именно замещение (!) евразийского рынка сбыта продукции европейским как более емким и платежеспособным. Сегодня мы видим, что, как мы и предостерегали еще в 2012-м, замещения не произошло и не могло произойти.

Если в 2020 году прирост экспортируемых товаров в денежном выражении на рынки Евросоюза (по сравнению с докризисным 2013-м) составил $2,0 млрд, то уменьшение объема экспортируемых товаров на рынки СНГ составило $15,7 млрд. Если же сравнивать с 2011 годом (когда был зафиксирован пик торговли), то годовой объем экспорта товаров в страны ЕС в 2020-м увеличился лишь на $0,8 млрд в номинальных ценах, тогда как в государства СНГ обвалился на $20,1 млрд.

Таким образом, только за прошедший год экономика Украины потеряла от $19,3 млрд в экспорте в ЕС и страны СНГ (существуют также непрямые потери в смежных секторах промышленности). Эти потери кратно превышают объемы выделенных кредитных траншей в рамках так называемой макрофинансовой помощи от международных "партнеров", а государственный и гарантированный государством долг Украины за без малого 7 лет вырос на $11,1 млрд – до $84,2 млрд. Это и есть результаты подписанной Киевом в 2014 году экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которая повлекла дальнейший разрыв торгово-экономических отношений с РФ и СНГ.

При власти Порошенко – Зеленского Украина в интеграционных процессах не просто потеряла субъектность на внешнеэкономической арене, наша страна из высокотехнологичного государства превратилась в сырьевой придаток. В товарной структуре экспортируемых Украиной товаров, по оперативным данным Госстата, сельское хозяйство достигло отметки в 44,5% (из которых зерновые – 19,2%), недрагоценные металлы – 18,9%, тогда как машины и оборудование – лишь 9,2%. Всего за 7 лет годовой объем экспорта товаров Украины сократился на 22,1% – до $49,3 млрд. В международном рейтинге Всемирного экономического форума по индексу глобальной конкурентоспособности в 2019 году Украина опустилась на 85-е место среди 141 страны. Как следствие, по уровню ВВП в расчете на душу населения по итогам 2019-го Украина занимает в мировом рейтинге Всемирного банка 122-е место и последнее место в Европе.

Мы последовательно выступаем за пересмотр кабальных условий участия Украины в ВТО и так называемой углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, которые напрямую противоречат национальным экономическим интересам, а также за прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией и государствами СНГ.

Нашей стране необходима радикальная смена приоритетов во внешней торговле. Только это обеспечит рост экономики Украины. Именно такую политику мы последовательно отстаиваем для того, чтобы сделать Украину успешным государством.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"