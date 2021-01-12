Во вторник, 12 января, директор Львовского областного лабораторного центра, эпидемиолог Наталья Иванченко заявила, что в Украине выявили пять мутаций коронавируса. Об этом она сказала на брифинге.



"Поступила информация, что в Украине выявлены пять различных генотипов коронавируса, в частности на Львовщине циркулирует вирус линии В 1.1, то есть китайского происхождения", - рассказала она.

Также Иванченко объяснила, что положительные образцы из разных областей посылают в Киев, в Центр общественного здоровья, откуда их отправляют в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения.



"Это чрезвычайно дорогостоящее и специализированное исследование, которое исключительно проводит референсная лаборатория ВОЗ, а нас информирует о проведении результатов", - добавила эпидемиолог.



По словам Иванченко, последующие положительные образцы тоже будут отправляться в референс-лабораторию, чтобы узнать, какие именно генетические связи произошли и есть ли на Львовщине "британский" штамм коронавируса.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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