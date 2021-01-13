В киевском метрополитене, в четырех поездах, вандалы разбили окна. Пассажиры в это время находились прямо в вагоне, однако никто в результате случившегося не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Инцидент произошел с 19.00 до 19.30 12 января между станциями "Дарница" и "Черниговская".

На фото видно, что окна разбили, они были покрыты мелкими трещинами.

Никто из пассажиров не пострадал. На месте работали правоохранители.

Напомним, в столичной подземке на станции метро "Контрактовая площадь" установили первое табло, которое будет показывать время до прибытия поезда.

Кроме того, в столичном метрополитене протестировали необычные турникеты. Оборудование будет работать для прохода пассажиров, пользующихся бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда.

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