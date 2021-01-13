В Киеве вандалы разбили окна в поездах метро с пассажирами [ Редактировать ]
В киевском метрополитене, в четырех поездах, вандалы разбили окна. Пассажиры в это время находились прямо в вагоне, однако никто в результате случившегося не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Инцидент произошел с 19.00 до 19.30 12 января между станциями "Дарница" и "Черниговская".
На фото видно, что окна разбили, они были покрыты мелкими трещинами.
Никто из пассажиров не пострадал. На месте работали правоохранители.
Напомним, в столичной подземке на станции метро "Контрактовая площадь" установили первое табло, которое будет показывать время до прибытия поезда.
Кроме того, в столичном метрополитене протестировали необычные турникеты. Оборудование будет работать для прохода пассажиров, пользующихся бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда.
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