Радники "Нормандської четвірки" завершили перемовини у Берліні [ Редактировать ]
У Берліні напередодні завершилися перемови радників "нормандської четвірки". Вони тривали шість годин. Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорювали питання врегулювання ситуації на Донбасі.
Від України на переговорах був голова офісу Президента Андрій Єрмак. Від Росії заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.
На сайті президента України повідомили радники лідерів "нормандської четвірки" зберуться ще раз, 22 січня.
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